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04 сентября 2019, среда, 17:25 161
Президент 2019-09-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
Коваленко вместо Кондратюка: Зеленский уволил прежнего замглаву Администрации

Коваленко вместо Кондратюка: Зеленский уволил прежнего замглаву Администрации

Анна Коваленко. Фото: Facebook/ Анна Коваленко
Анна Коваленко. Фото: Facebook/ Анна Коваленко

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента и назначил на должность заместителя руководителя Офиса Президента депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анну Коваленко, которая ранее хотела прострелить ногу Дубинскому.

Об этом говорится в указах Президента №652 и №653 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

Кондратюк в Администрации бывшего Президента Петра Порошенко отвечал за вопросы обороны.

28-летняя Коваленко до прохождения в Раду была советницей бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и министров обороны Михаила Коваля, Валерия Гелетея и Степана Полторака.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Рада назначила на должность премьер-министра замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, министром иностранных дел - замруководителя Офиса Вадима Пристайко, а 30 августа Зеленский назначил генеральным прокурором замруководителя Офиса Руслана Рябошапку.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Вадим Пристайко Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Алексей Гончарук Анна Коваленко

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