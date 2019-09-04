Коваленко вместо Кондратюка: Зеленский уволил прежнего замглаву Администрации

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента и назначил на должность заместителя руководителя Офиса Президента депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анну Коваленко, которая ранее хотела прострелить ногу Дубинскому.

Об этом говорится в указах Президента №652 и №653 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

Кондратюк в Администрации бывшего Президента Петра Порошенко отвечал за вопросы обороны.

28-летняя Коваленко до прохождения в Раду была советницей бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и министров обороны Михаила Коваля, Валерия Гелетея и Степана Полторака.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Рада назначила на должность премьер-министра замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, министром иностранных дел - замруководителя Офиса Вадима Пристайко, а 30 августа Зеленский назначил генеральным прокурором замруководителя Офиса Руслана Рябошапку.