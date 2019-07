Свитолина победила Марию Саккари и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Матч продолжался более двух часов, а теннисистки сыграли все три геймы. При этом во втором из них пришлось играть тай-брейк, пишет "24 спорт".

Свитолина стартовала не слишком удачно, уступая 1:3. Но после этого выиграла пять геймов подряд и выиграла 6:3.

Свитолина проигрывала 1:3 и в начале второго сета. Но снова сумела переломить ход поединка. Но в этот раз выиграть не сумела. В одиннадцатом гейме она дважды не сумела реализовать матч-пойнт, поэтому все решалось на тай-брейке. А там уже Саккари без проблем победила.

Но уже в третьем сете Свитолина решила не отдавать начало сопернице. Поэтому в этот раз уже она была 3:1 впереди. А в восьмом гейме с пятой попытки таки реализовала матч-пойнт.

Элина Свитолина – Мария Саккари 2:1 (6:3, 6:7(1), 6:2)

В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Мартич – Даниэль Роуз Коллинз.

Fourth round ✅@ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh