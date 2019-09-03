ЦИК в тестовом режиме запустил новый сайт, адаптированный к смартфонам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила новый официальный веб-сайт комиссии в тестовом режиме после того, как завершила регистрацию депутатов Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\n3 сентября ЦИК в тестовом режиме запустила новый сайт, который полностью заменит предыдущий, который был создан в 2004 году.\r\nСайт, размещенный на основном домене https:\/\/www.cvk.gov.ua\/, станет основным каналом коммуникации с гражданами.\r\nСообщается, что структура нового ресурса предусматривает более удобный доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии.\r\nПомимо информации о комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти соответствующие нормативные акты, узнать любую информацию о выборах, направить электронное обращение и т.д.\r\nИнтерфейс сайта адаптирован ко всем мобильным устройствам.\r\nНовый сайт ЦИКа разработчики создали при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).\r\nВ ближайшее время сайт будет работать в тестовом режиме, чтобы пользователи могли сообщать о проблемах в его работе и помогать улучшать ресурс.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров. Ранее советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.