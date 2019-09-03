ЦИК в тестовом режиме запустил новый сайт, адаптированный к смартфонам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила новый официальный веб-сайт комиссии в тестовом режиме после того, как завершила регистрацию депутатов Рады

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

3 сентября ЦИК в тестовом режиме запустила новый сайт, который полностью заменит предыдущий, который был создан в 2004 году.

Сайт, размещенный на основном домене https://www.cvk.gov.ua/, станет основным каналом коммуникации с гражданами.

Сообщается, что структура нового ресурса предусматривает более удобный доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии.

Помимо информации о комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти соответствующие нормативные акты, узнать любую информацию о выборах, направить электронное обращение и т.д.

Интерфейс сайта адаптирован ко всем мобильным устройствам.

Новый сайт ЦИКа разработчики создали при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).

В ближайшее время сайт будет работать в тестовом режиме, чтобы пользователи могли сообщать о проблемах в его работе и помогать улучшать ресурс.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров. Ранее советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.