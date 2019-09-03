Руководителем аппарата премьера назначена Литвинчова

Кабинет Министров назначил руководителем аппарата премьер-министра Алексея Гончарука Екатерину Литвинчову.\r\nОб этом говорится в распоряжении правительства №695 от 2 сентября, передают Українськi Новини.\r\nСогласно документу, она назначена на должность с 3 сентября.\r\nРанее Литвинчова работала в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO), которым руководил Гончарук.\r\nКак сообщает "РБК Украина", до назначения Литвинчова была руководителем международной общественной организации "GlobalUkrainians". Согласно декларации, за 2018 она заработала 27,5 тыс. грн.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром Гончарука и новый состав правительства.\r\nКроме того, Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина. Среди них - подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда, к переговорам по транзиту газа, формирование государственного бюджета на 2020 год.\r\nВсего в новом Кабмине будет действовать 15 министерств. Также были проведены некоторые изменения в работе министерств - Минэкономики объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.