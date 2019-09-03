Руководителем аппарата премьера назначена Литвинчова

Кабинет Министров назначил руководителем аппарата премьер-министра Алексея Гончарука Екатерину Литвинчову.

Об этом говорится в распоряжении правительства №695 от 2 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно документу, она назначена на должность с 3 сентября.

Ранее Литвинчова работала в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO), которым руководил Гончарук.

Как сообщает "РБК Украина", до назначения Литвинчова была руководителем международной общественной организации "GlobalUkrainians". Согласно декларации, за 2018 она заработала 27,5 тыс. грн.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром Гончарука и новый состав правительства.

Кроме того, Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина. Среди них - подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда, к переговорам по транзиту газа, формирование государственного бюджета на 2020 год.

Всего в новом Кабмине будет действовать 15 министерств. Также были проведены некоторые изменения в работе министерств - Минэкономики объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.