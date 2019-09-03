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03 вересня 2019, вівторок, 21:29 15
Кабмін 2019-09-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Керівником апарату прем'єра призначена Літвінчова

Керівником апарату прем'єра призначена Літвінчова

Катерина Літвінчова. Фото: forum.o2.ua
Катерина Літвінчова. Фото: forum.o2.ua

Кабінет Міністрів призначив керівником апарату прем'єр-міністра Олексія Гончарука Катерину Літвінчову.

Про це сказано в розпорядженні уряду №695 від 2 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, її призначено на посаду з 3 вересня.

Раніше Літвінчова працювала в організації "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), яким керував Гончарук.

Як повідомляє "РБК Україна", до призначення Литвинчова була керівником міжнародної громадської організації "GlobalUkrainians". Згідно декларації, за 2018 вона заробила 27,5 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Гончарука і новий склад уряду.

Крім того, Гончарук назвав найближчі пріоритети Кабміну. Серед них - підготовка до візиту місії Міжнародного валютного фонду, до переговорів щодо транзиту газу, формування державного бюджету на 2020 рік.

Всього в новому Кабміні буде діяти 15 міністерств. Також були проведені деякі зміни в роботі міністерств - Мінекономіки об'єднано з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міненерго з Мінекології, Мінветеранів з МТОТ, Мінкультури з Мінспорту.

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