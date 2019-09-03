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03 сентября 2019, вторник, 15:28 83
Финансы 2019-09-03T15:31:34+03:00
Українські Новини
Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе

Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе

В августе население купило наличной валюты на 97 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превышает продажу.

В августе население продало 1 327,2 млн долларов и купило 1 424,2 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 97 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В июле население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.

Банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

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