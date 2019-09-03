Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе

В августе население купило наличной валюты на 97 млн долларов больше, чем продало.\r\nОб этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.\r\nНа наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превышает продажу.\r\nВ августе население продало 1 327,2 млн долларов и купило 1 424,2 млн долларов.\r\nТаким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 97 млн долларов больше, чем продало.\r\nКак сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.\r\nТаким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.\r\nВ июле население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.\r\nБанкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.