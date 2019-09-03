Населення збільшило скупку валюти до $97 млн у серпні

У серпні населення купило готівкової валюти на 97 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.

У серпні населення продало 1 327,2 млн доларів і купив 1 424,2 млн. доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 97 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

В липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.

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