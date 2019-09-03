Населення збільшило скупку валюти до $97 млн у серпні

У серпні населення купило готівкової валюти на 97 млн доларів більше, ніж продало.\r\nПро це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.\r\nНа готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.\r\nУ серпні населення продало 1 327,2 млн доларів і купив 1 424,2 млн. доларів.\r\nТаким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 97 млн доларів більше, ніж продало.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.\r\nТаким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.\r\nВ липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.\r\nБанкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.