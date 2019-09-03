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03 сентября 2019, вторник, 14:55 118
Силовые структуры 2019-09-03T14:55:28+03:00
Українські Новини
НАБУ будет расследовать злоупотребления АРМА при выборе управляющего резиденцией "Межигорье"

НАБУ будет расследовать злоупотребления АРМА при выборе управляющего резиденцией "Межигорье"

Межигорье.
Межигорье.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможных злоупотреблений чиновников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) при выборе управляющего резиденцией "Межигорье".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба председателя общественной организации "НПУ Межигорье" на действия НАБУ по невнесению в Единый реестр досудебных расследований данных о совершении председателем тендерного комитета АРМА Андреем Потемкиным и начальником управления менеджмента активов преступлений по ст. 364, 364-1, 365-2 Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

22 августа суд обязал НАБУ открыть дело по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Тем временем, ГБР открыло дело против руководства АРМА по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".

Ранее в АРМА заявили, что к конкурсу управителя "Межигорья" нет активного интереса бизнеса.

Больше новостей о: Суд Расследование НАБУ АРМА Управитель Межигорья

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