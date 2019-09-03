Из-за отравления шаурмой под Одессой в больнице находятся 18 человек, среди них четверо детей

18 человек продолжают находиться на лечении в больнице из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.\r\nСреди госпитализированных – четверо детей.\r\nНа данный момент с больными проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.\r\nЕще 5 человек лечатся амбулаторно.\r\nНачато расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы из-за отравления шаурмой в Киеве.\r\nТакже в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.