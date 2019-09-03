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03 сентября 2019, вторник, 11:03 209
Верховная Рада и партии 2019-09-03T13:31:31+03:00
Українські Новини
Первым в Раде выступил Зеленский

Первым в Раде выступил Зеленский

Верховная Рада продлила заседание до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

За соответствующее решение проголосовало 317 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

"Вношу предложение продолжить пленарное заседание Верховной Рады Украины после 18:00 до завершения рассмотрения вопросов повестки дня 3 сентября. Прошу поддержать и голосовать", - сказал председатель Рады Дмитрий Разумков.

После этого парламент приступил к полной процедуре рассмотрения во 2-м чтении законопроекта №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Первым ко вступительному слову был приглашен Президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Рада во вторник рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который ранее был принятый в первом чтении.

Также КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

Депутаты Верховной Рады Сергей Ларин, Анатолий Остапенко, Татьяна Циба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко приняли присягу и приступили к обязанностям.

Больше новостей о: отмена неприкосновенности снятие неприкосновенности Владимир Зеленский Рада 9 созыва

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