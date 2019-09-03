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03 вересня 2019, вівторок, 11:03 32
Верховна Рада і партії 2019-09-03T11:15:04+03:00
Українські Новини
Першим в Раді виступив Зеленський

Першим в Раді виступив Зеленський

Верховна Рада продовжила засідання до завершення розгляду питань порядку денного.

За відповідне рішення проголосували 317 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Вношу пропозицію продовжити пленарне засідання Верховної Ради України після 18:00 до завершення розгляду питань порядку денного 3 вересня. Прошу підтримати і голосувати", - сказав голова Ради Дмитро Разумков.

Після цього парламент приступив до повної процедури розгляду у 2-му читанні законопроекту №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Першим до вступного слова був запрошений Президент Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Рада у вівторок розгляне законопроект про скасування депутатської недоторканності який раніше був прийнятий у першому читанні.

Також КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

Депутати Верховної Ради Сергій Ларін, Анатолій Остапенко, Тетяна Коломієць, Іван Калаур, Юлія Гришина і Ольга Руденко прийняли присягу і приступили до обов'язків.

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