Сегодня Рада рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит во 2-м чтении законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности, принятый ранее в первом чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом указано принятие присяги депутатами Анатолием Остапенко, Татьяной Цыбой, Иваном Калауром, Юлием Гришиным и Ольгой Руденко.

Далее Рада рассмотрит законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности во 2-м чтении.

Также парламент рассмотрит включение 7 законопроектов в повестку дня и направление их в Конституционный Суд.

Речь идет о законопроектах №1013 об отмене адвокатской монополии, №1014 о закреплении полномочий Президента назначать директора Государственного бюро расследований и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, №1015 о законодательной инициативе народа, №1016 об уполномоченных Верховной Рады, №1017 о закреплении пропорциональной избирательной системы и сокращении депутатов Рады до 300, №1027 об основаниях для сложения мандата парламентариев и №1028 о консультативных органах парламента.

4, 5 и 6 сентября депутаты намерены работать в комитетах, фракциях и группах.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2015 года Рада направила в КС законопроект №1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.

КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

29 августа новая Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.