Рада может принять закон об отмене депутатской неприкосновенности 3 сентября

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Раде принять во 2-м чтении законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, передают Українськi Новини.

"Мы предлагаем голосовать за то, чтобы предлагать Верховной Раде поданный Президентом Украины как безотлагательный законопроект о внесении изменении в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер №7203 от 30 августа 2019 года, принять как закон", - комментировала решение председатель комитета Ирина Венедиктова ("Слуга народа").

По словам ряда членов комитета, Рада сможет принять законопроект на 2-й сессии, которая начнется 3 сентября.

В то же время 2 депутата от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко заявили о незаконности действий комитета и отказались голосовать, а Власенко покинул заседание.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что был нарушен сокращенный срок подачи альтернативных проектов, который составляет 5 дней, и что не были учтены замечания Конституционного Суда и исправлены нормы законов.

Первый зампредседателя комитета Василий Нимченко отмечал, что отмена неприкосновенности парламентариев без изменения действующих законов позволит влиять на депутата, на его идеологию и точку зрения.

Законопроектом №7203 предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, которая гласит, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Предлагается оставить в Конституции лишь ту часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, убрав упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

Для принятия изменений в Конституцию во 2-м чтении необходимо 300 голосов.

Законопроектом предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2015 года Рада направила в КС законопроект №1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.

КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

30 августа Рада приняла в 1-м чтении отмену депутатской неприкосновенности с 2020 года.