Отмена моратория на продажу земли: фермерам будут компенсировать процентную ставку по кредитам

Кабинет Министров намерен создать специальный фонд для компенсации процентной ставки по кредитам фермерам для покупки земли после отмены моратория на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Это будет фонд, который будет создан частично за государственные средства, частично там будут средства наших международных партнеров, мы надеемся, который будет работать со всеми банками Украины для того, чтобы компенсировать... кредитную ставку", - сказала она.

Маркарова заявила, что кредит фермерам должен обходиться дешевле, чем для бизнеса в целом в 2020 году.

Отмечается, что программа кредитования уже будет предусмотрена в проекте государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

Ранее Зеленский прогнозировал, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли в то время, как у Зеленского еще в июле начали готовить отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года.