В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение

В двух областях Украины сегодня, 3 августа, кроме снижения температуры, спасатели предупреждают о грозах и шквалах.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nПо сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м\/с.\r\nКроме того, по сообщению ГосЧС, ожидается повышение уровней воды на водоемах страны.\r\n"3 - 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов. 2 сентября, без угрозы негативных последствий. При значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.\r\nТакже в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан не провоцировать пожара в природных экосистемах.\r\nКак сообщали Укораїнські Новини, лето 2019 в Киеве превысило климатическую норму почти на три градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели пойдут дожди.