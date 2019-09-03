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03 сентября 2019, вторник, 09:18 1471
Общество 2019-09-03T09:22:38+03:00
Українські Новини
В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение

В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В двух областях Украины сегодня, 3 августа, кроме снижения температуры, спасатели предупреждают о грозах и шквалах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, по сообщению ГосЧС, ожидается повышение уровней воды на водоемах страны.

"3 - 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов. 2 сентября, без угрозы негативных последствий. При значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Также в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности. Спасатели призывают граждан не провоцировать пожара в природных экосистемах.

Как сообщали Укораїнські Новини, лето 2019 в Киеве превысило климатическую норму почти на три градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели пойдут дожди.

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