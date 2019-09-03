У двох областях України оголосили штормове попередження

У двох областях України сьогодні, 3 серпня, крім зниження температури, рятувальники попереджають про грози і шквали.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\nЗа повідомленням Укргідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м\/с.\r\nКрім того, за повідомленням ДСНС, очікується підвищення рівнів води на водоймах країни.\r\n"3 - 4 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано - Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над поточними рiвнями на 8 год. 2 вересня, без загрози негативних наслідків. При значних зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах.\r\nЯк повідомляли Укораїнські Новини, літо 2019 в Києві перевищила кліматичну норму майже на три градуси.\r\nКрім того, згідно з прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня підуть дощі.