У двох областях України оголосили штормове попередження

У двох областях України сьогодні, 3 серпня, крім зниження температури, рятувальники попереджають про грози і шквали.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням Укргідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, за повідомленням ДСНС, очікується підвищення рівнів води на водоймах країни.

"3 - 4 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано - Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над поточними рiвнями на 8 год. 2 вересня, без загрози негативних наслідків. При значних зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться в повідомленні.

Також в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах.

Як повідомляли Укораїнські Новини, літо 2019 в Києві перевищила кліматичну норму майже на три градуси.

Крім того, згідно з прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня підуть дощі.