Запад Украины накроют дожди, грозы и похолодание

Сегодня, 3 сентября, на западе Украины похолодает. На остальной территории погода сохранится жаркой, как и в предыдущие дни сентября.\r\nОб этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Похолодание завтра придет на Запад Украины. Температура воздуха снизится до +18..+23 градусов. На Хмельнитчине и Тернопольщине еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах, будет еще свежее, +15..+18 градусов. Большая часть территории Украины и не думает об осени - сухо и жарко, +27..+33 градуса", - написала она.\r\nПо прогнозу синоптика, дожди с локальными грозами пройдут на Западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины.\r\nНа остальной территории преимущественно сухо.\r\nВ Киеве завтра, 3 сентября, погода будет жаркой, около +30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков.\r\nПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко \r\nКак сообщали Українські Новини, лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.