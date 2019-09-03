Запад Украины накроют дожди, грозы и похолодание

Сегодня, 3 сентября, на западе Украины похолодает. На остальной территории погода сохранится жаркой, как и в предыдущие дни сентября.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Похолодание завтра придет на Запад Украины. Температура воздуха снизится до +18..+23 градусов. На Хмельнитчине и Тернопольщине еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах, будет еще свежее, +15..+18 градусов. Большая часть территории Украины и не думает об осени - сухо и жарко, +27..+33 градуса", - написала она.

По прогнозу синоптика, дожди с локальными грозами пройдут на Западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины.

На остальной территории преимущественно сухо.

В Киеве завтра, 3 сентября, погода будет жаркой, около +30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.