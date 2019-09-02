В "Слуге народа" допускают, что заседания Рады будут продлеваться до ночи и в дальнейшем

Первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает продление заседаний парламента до ночи в будущем, как это произошло в первый день работы новой Рады.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Посмотрим, как оно будет. Если будет до ночи, то будем до ночи", - сказал Корниенко.

Депутат отметил большое количество предлагаемых Президентом Владимиром Зеленским инициатив, которые он вносит в Раду.

"Что касается следующих пленарных недель, которые будут через неделю, то, конечно, оглядываясь на то количество инициатив, которое сегодня попросил и поручил нам делать Президент, я думаю, там будет работа нон-стоп с перерывами на сон и еду", - отметил парламентарий.

Корниенко прогнозирует, что 3 сентября депутаты не будут продлевать заседание.

Как сообщали Українські Новини, Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности.

Также в понедельник комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности.