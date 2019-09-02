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02 вересня 2019, понеділок, 18:41 10
Верховна Рада і партії 2019-09-02T19:45:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" допускають, що засідання Ради будуть продовжуватися до ночі і надалі

У "Слузі народу" допускають, що засідання Ради будуть продовжуватися до ночі і надалі

Перший заступник голови фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко не виключає продовження засідань парламенту до ночі в майбутньому, як це сталося в перший день роботи нової Ради.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Подивимося, як воно буде. Якщо буде до ночі, то будемо до ночі", - сказав Корнієнко.

Депутат зазначив велика кількість пропонованих Президентом Володимиром Зеленським ініціатив, які він вносить в Раду.

"Що стосується наступних пленарних тижнів, які будуть через тиждень, то, звичайно, озираючись на кількість ініціатив, які сьогодні попросив і доручив нам робити Президент, я думаю, там буде робота нон-стоп з перервами на сон та їжу", - зазначив парламентарій.

Корнієнко прогнозує, що 3 вересня депутати не будуть продовжувати засідання.

Як повідомляли Українські Новини, Рада розгляне у вівторок законопроект про скасування недоторканності.

Також у понеділок комітет Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти в цілому зміни до Конституції щодо зняття недоторканності.

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