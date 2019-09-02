Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности

Верховная Рада во вторник, 3 августа рассмотрит законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов во 2-м чтении.Об этом на заседании согласительного совета сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини."Во вторник нам необходимо рассмотреть принятие в целом проекта закона о №7203 о внесения изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов", - сказал он.\r\nТакже во вторник парламент рассмотрит вопросы увольнения министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова с должности члена совета Национального банка и назначения депутатов вместо новоизбранных министров.Разумков добавил, что в Раде зарегистрировано 7 изменений в Конституцию и 300 законопроектов, из них 67 Президент Владимир Зеленский определил безотлагательными.\r\n120 законопроектов являются переходными от прошлого созыва, а до 15 сентября Кабинет Министров планирует подать проект госбюджета-2020 в парламент.Для принятия изменений в Конституцию во 2-м чтении необходимо 300 голосов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности.