Стало известно, где "Слуга народа" собирается проводить заседания фракции

Будущая фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде намерена проводить заседания фракции в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом журналистам сообщил депутат от партии Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Мы в ближайшее время решим вопрос с арендой помещения нашего - мы уже нашли, договорились, сейчас юридические вопросы утрясаем. Это КВЦ "Парковый", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в здании "Паркового" фракция намерена организовать медиа-центр для журналистов и пригласить на официальную презентацию.

При этом, по словам Корниенко, в 12:20 будущая фракция намерена провести заседание в зале заседаний парламента.

А тем временем, у Зеленского до сих пор действуют ограничения на вход наБанковую в шортах, с телефонами и ноутбуками.

Как сообщали Українські новини, в пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.