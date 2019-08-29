Стало известно, где "Слуга народа" собирается проводить заседания фракции

Будущая фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде намерена проводить заседания фракции в конгрессно-выставочном центре "Парковый".\r\nОб этом журналистам сообщил депутат от партии Александр Корниенко, передают Українські Новини.\r\n"Мы в ближайшее время решим вопрос с арендой помещения нашего - мы уже нашли, договорились, сейчас юридические вопросы утрясаем. Это КВЦ "Парковый", - сказал он.\r\nДепутат подчеркнул, что в здании "Паркового" фракция намерена организовать медиа-центр для журналистов и пригласить на официальную презентацию.\r\nПри этом, по словам Корниенко, в 12:20 будущая фракция намерена провести заседание в зале заседаний парламента.\r\nА тем временем, у Зеленского до сих пор действуют ограничения на вход наБанковую в шортах, с телефонами и ноутбуками.\r\nКак сообщали Українські новини, в пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.\r\nПарубий открыл торжественное заседание новой Рады.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nТем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.