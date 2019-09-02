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02 вересня 2019, понеділок, 15:22 24
Вибори 2019-09-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала 5 нових депутатів Ради замість тих, які пішли у Кабмін

ЦВК зареєструвала 5 нових депутатів Ради замість тих, які пішли у Кабмін

ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК), яка раніше завершила реєстрацію депутатів Ради, визнала обраними та зареєструвала 5 депутатів Верховної Ради від партії "Слуга народу" замість депутатів, обраних міністрами Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

ЦВК визнала обраними депутатами Ради наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку "Слуги народу": Анатолія Остапенка (51 рік, директор юридичної фірми "Альфаюрконсалтинг"), Тетяну Цибу (42 роки, прес-секретар "Слуги народу"), Івана Калаура (51 рік, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету), Юлію Гришину (41 рік, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Т. Шевченка) і Оьгу Руденко (40 років, менеджер із маркетингу "Кварталу 95").

Раніше Українські Новини писали, де "Слуга народу" збирається проводити засідання фракції.

Тим часом для нардепів купили значки в 15 раз дорожче срібла, з якого вони зроблені.

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