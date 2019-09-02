Гончарук назвав найближчі пріоритети Кабміну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав пріоритетами Кабінету Міністрів на найближчі кілька тижнів підготовку до візиту місії Міжнародного валютного фонду, до переговорів щодо транзиту газу, формування державного бюджету на 2020 рік.

Про це він сказав на нараді Президента Володимира Зеленського з Кабміном, керівництвом Верховної Ради та правоохоронцями, передають Українські Новини.

"Серед важливих термінових завдань на найближчі пару тижнів - підготовка до візиту МВФ, підготовка до переговорів з транзиту газу, підготовка державного бюджету на наступний рік", - сказав Гончарук.

Серед найближчих пріоритетів нового Кабміну він також назвав підготовку до реформи управління державними активами і великої приватизації, запуск інструментів стимулювання енергоефективності з початком опалювального сезону, в найближчий місяць - подолання рейдерства з допомогою махінацій з держреєстрами.

У наступні кілька тижнів новопризначені міністри будуть сфокусовані на створенні сильних команд в міністерствах, неефективні держменеджери будуть звільнені.

Серед завдань Кабміну прем'єр також назвав розвиток інфраструктури і зв'язку, подолання бідності, перегляд прожиткового мінімуму, зниження плати за житлово-комунальні послуги, зниження обсягів небезпечних викидів і поліпшення екологічного моніторингу, забезпечення позитивної демографічної динаміки та повернення українців з-за кордону з заробітків.

До кінця вересня новий Кабмін має намір сформувати програму діяльності уряду і представити її парламенту.

Особливістю програми, за словами Гончарука, буде те, що вона буде написана з допомогою нової комп'ютерної програми, щоб суспільство могло в режимі on line стежити за її реалізацією.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ставить метою зростання економіки на 40% за наступні 5 років.

Кабмін має намір відмовитися від паперового документообігу з жовтня

Раніше Гончарук зазначив, що місія Міжнародного валютного фонду може відвідати Україну 10-24 вересня.