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02 сентября 2019, понедельник, 14:26 10
Верховная Рада и партии 2019-09-02T14:30:13+03:00
Українські Новини
Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет

Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет

Кабинет Министров намерен проводить заседания в частично закрытом режиме. Об этом журналистам сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передают Українськi Новини.

"Есть идея переформатировать: будет открытая часть и закрытая", - сказал он.
Министр пояснил, что полностью открытые заседания превращают обсуждения в пиар.


"Мы хотим разделить на две части. В первой министры будут работать: обсуждать и принимать решения. Во второй мы будем рассказывать общественности о том, что приняли", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. За соответствующее решение проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Дмитрий Дубилет является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.

Ранее, новоназначенный министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал свое назначение как одно из самых сложных решений в его жизни.

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