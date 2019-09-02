Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет

Кабинет Министров намерен проводить заседания в частично закрытом режиме. Об этом журналистам сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передают Українськi Новини."Есть идея переформатировать: будет открытая часть и закрытая", - сказал он.Министр пояснил, что полностью открытые заседания превращают обсуждения в пиар.\r\n"Мы хотим разделить на две части. В первой министры будут работать: обсуждать и принимать решения. Во второй мы будем рассказывать общественности о том, что приняли", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. За соответствующее решение проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДмитрий Дубилет является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.\r\nРанее, новоназначенный министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал свое назначение как одно из самых сложных решений в его жизни.