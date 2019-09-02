Кабмін має намір проводити засідання частково в закритому режимі, - Дубілет

Кабінет Міністрів має намір проводити засідання частково в закритому режимі. Про це журналістам повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передають Українські Новини."Є ідея переформатувати: буде відкрита частина і закрита", - сказав він. Міністр пояснив, що повністю відкриті засідання перетворюють обговорення в піар.

"Ми хочемо розділити на дві частини. У першій міністри будуть працювати: обговорювати і приймати рішення. У другій ми будемо розповідати громадськості про те, що прийняли", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета. За відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Дмитро Дубілет є сином екс-голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Він також є співзасновником віртуального банку Monobank.

Раніше, новопризначений міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет назвав своє призначення як одне з найскладніших рішень в його житті.