Адвокат Солодко о законопроекте Зеленского об отмене адвокатской монополии: это неправильно

Адвокат Евгений Солодко считает, что не нужно нарушать сбалансированную систему и отменять адвокатскую монополию по представлению в судах.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я считаю, что эта позиция неправильная. Почему? Потому что адвокаты в силу и Конституции, и международных практик оказывают профессиональную юридическую помощь. В законопроекте указано, что это снизит нагрузку на бюджет. Но на самом деле, если авторы законопроекта так беспокоятся за бюджет, то ничто не мешает сделать исключение из этих правил и внести изменения в законодательство о том, что юрисконсульты центральных органов исполнительной власти представляют интересы своих организаций. Все. Ничего сложного. И для этого не нужно оперировать терминами "отмена адвокатской монополии" и так далее", - сказал он.

По его словам, в судах интересы представляют профессиональные адвокаты и они несут ответственность за свои действия перед органами адвокатского самоуправления, которые работают в соответствии с требованиями Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

"В рамках реформирования судебной системы были внесены изменения во все процессуальные кодексы относительно злоупотребления правом. Благодаря этому удалось выстроить сбалансированную систему", - подчеркнул Солодко.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Сергей Власенко (фракция «Батьківщина») убежден, что комитеты ВРУ не могут проводить заседания в межсессионный период.

Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине.

Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского.