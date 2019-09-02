Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко (фракция «Батьківщина») убежден, что комитеты ВРУ не могут проводить заседания в межсессионный период.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

По его словам, это противоречит Конституции и Закону «О регламенте».

В частности, речь идет о заседании Комитета ВР по вопросам правовой политики, на котором рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии.

"Я заявил, что согласно Конституции Верховная Рада работает сессионно и согласно статье 9 закона "О Регламенте", сессии состоят из пленарных заседаний Верховной Рады и заседаний комитетов. Поэтому, к сожалению, проводить заседания комитета в период между сессиями законодательно невозможно. То есть по сути, это запрещено. Глава комитета запуталась в показаниях, заявив сначала, что они проводят комитет по требованию половины депутатов - членов комитета, потом, что заседание проводится по требованию главы Верховной Рады, потом, что Рада дала поручение. Тем не менее, они решили проводить заседание комитета. Я в незаконных действиях, тем более связанных с изменениями в Конституцию, принимать участие не хочу. Тем более я четко осознаю, что эти действия незаконны", - сказал он.

По его словам, на комитете рассматривается один единственный вопрос - о возможности отправить законопроект "Об отмене адвокатской монополии" в Конституционный суд.

"Если они хотят соблюсти Регламент, то смогут обсудить лишь возможность или невозможность отправить этот законопроект в Конституционный суд для предоставления заключения. То есть сегодня должно быть не содержательное обсуждение законопроекта, а лишь возможность направления его в КС. Содержательное обсуждение начинается во время подготовки к принятию", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине.

Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского.