Завтра частину України накриють дощі з грозами

На початку вересня спека не відступає, у вівторок, 3 вересня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nПрогноз погоди Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів, на крайньому заході +14...+19 градусів.\r\nВ Карпатах помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nУ Трускавці помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nУ Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, у Луганській області +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n2 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозів погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня.\r\nТакож синоптики розповіли про прогноз погоди на осінь.