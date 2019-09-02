Завтра частину України накриють дощі з грозами

На початку вересня спека не відступає, у вівторок, 3 вересня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

Прогноз погоди Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів, на крайньому заході +14...+19 градусів.

В Карпатах помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, у Луганській області +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

2 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозів погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня.

Також синоптики розповіли про прогноз погоди на осінь.