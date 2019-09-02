Сегодня аэропорт "Киев" закроют на реконструкцию: как будут осуществляться рейсы

Сегодня, 2 сентября, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывается на реконструкцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Так, аэропорт приостановит работу с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".

Рейсы распределили между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Из терминала D будут вылетать пассажиры:

Alitalia,

Pegasus Airlines,

Мотор Сич,

Belavia - Belarusian Airlines

LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний:

Wizz Air,

Ernest Airlines,

Buta Airways,

Jonika Airlines,

Vueling.

Аеропорт "Киев" будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.

Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

В свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.

Как сообщали Українські Новини, в июле прошли обыски в аэропортах "Киев" и "Запорожье".

Кроме того, в начале июля в аэропортах Киева было задержано сразу 17 рейсов на вылет, в также один рейс был отменен.