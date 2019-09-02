Сегодня аэропорт "Киев" закроют на реконструкцию: как будут осуществляться рейсы

Сегодня, 2 сентября, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывается на реконструкцию.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.\r\nТак, аэропорт приостановит работу с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.\r\nВ этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".\r\nРейсы распределили между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".\r\nИз терминала D будут вылетать пассажиры:\r\n\r\nAlitalia,\r\nPegasus Airlines,\r\nМотор Сич,\r\nBelavia - Belarusian Airlines\r\nLOT.\r\n\r\nВ терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний:\r\n\r\nWizz Air,\r\nErnest Airlines,\r\nButa Airways,\r\nJonika Airlines,\r\nVueling.\r\n\r\nАеропорт "Киев" будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.\r\nСтоимость работ оценивается в 33 млн гривен.\r\nВ свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июле прошли обыски в аэропортах "Киев" и "Запорожье".\r\nКроме того, в начале июля в аэропортах Киева было задержано сразу 17 рейсов на вылет, в также один рейс был отменен.\r\n