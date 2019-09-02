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02 сентября 2019, понедельник, 08:30 309
Транспорт 2019-09-02T08:34:04+03:00
Українські Новини
Сегодня аэропорт "Киев" закроют на реконструкцию: как будут осуществляться рейсы

Сегодня аэропорт "Киев" закроют на реконструкцию: как будут осуществляться рейсы

Реконструкция аэропорта
Реконструкция аэропорта "Киев". Фото: facebook.com/airportkiev

Сегодня, 2 сентября, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывается на реконструкцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Так, аэропорт приостановит работу с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".

Рейсы распределили между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Из терминала D будут вылетать пассажиры:

  • Alitalia,
  • Pegasus Airlines,
  • Мотор Сич,
  • Belavia - Belarusian Airlines
  • LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний:

  • Wizz Air,
  • Ernest Airlines,
  • Buta Airways,
  • Jonika Airlines,
  • Vueling.

Аеропорт "Киев" будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.

Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

В свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.

Как сообщали Українські Новини, в июле прошли обыски в аэропортах "Киев" и "Запорожье".

Кроме того, в начале июля в аэропортах Киева было задержано сразу 17 рейсов на вылет, в также один рейс был отменен.

 

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