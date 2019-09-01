В центре Киева горит чердак-мансарда: спасатели не могут попасть внутрь

Сегодня, 1 сентября, в центре Киеве загорелся чердак пятиэтажного дома. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Прорезная, 18/1г. Огонь начал быстро распространятся по помещению, вследствие чего на момент приезда экстренных служб площадь пожара составила 100 метров квадратных.



Вызов поступил около 17:00. На месте спасатели присвоили пожару ранг 1-БИС, ранг повышенной сложности.



Отмечается, что спасателям затруднило тушить огонь из-за сложной планировки крыши и то, что они вынуждены искать пути выхода на чердак. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.



Улицу Прорезную перекрыли. Также на место прибыли сотрудники "Киевводоканала" и "Киевэнерго", а горящий дом — обесточили.



Жильцы дома вышли на улицу самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.







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