подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 сентября 2019, воскресенье, 19:09 46
Общество 2019-09-01T19:11:08+03:00
Українські Новини
В центре Киева горит чердак-мансарда: спасатели не могут попасть внутрь

В центре Киева горит чердак-мансарда: спасатели не могут попасть внутрь

В центре Киева горит чердак. Фото:
В центре Киева горит чердак. Фото: "Информатор"

Сегодня, 1 сентября, в центре Киеве загорелся чердак пятиэтажного дома. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Прорезная, 18/1г. Огонь начал быстро распространятся по помещению, вследствие чего на момент приезда экстренных служб площадь пожара составила 100 метров квадратных.

Вызов поступил около 17:00. На месте спасатели присвоили пожару ранг 1-БИС, ранг повышенной сложности.

Отмечается, что спасателям затруднило тушить огонь из-за сложной планировки крыши и то, что они вынуждены искать пути выхода на чердак. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Улицу Прорезную перекрыли. Также на место прибыли сотрудники "Киевводоканала" и "Киевэнерго", а горящий дом — обесточили.

Жильцы дома вышли на улицу самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.



Как сообщали Українські Новини, в Херсоне горел 5-этажный дом: двое мужчин погибли.

Ранее на Минском массиве в Киеве горел еще непостроенный жилой комплекс, столб дыма было видно по всему Киеву

Также на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

 

Больше новостей о: Киев Пожар

Архив
Новости
США продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности, - вице-президент США Пенс 19:49
В центре Киева горит чердак. Фото:
В центре Киева горит чердак-мансарда: спасатели не могут попасть внутрь 19:09
Завтра Кабмин Гончарука проведет первое заседание 18:29
В Херсоне горела 5-этажка: два человека погибли, еще 12 эвакуировали 18:13
Александр Усик. Скриншот: Youtube/SecondsOut
Спунг, Спонг, - Усик c третьего раза вспомнил имя первого соперника в супертяжелом весе 17:41
больше новостей
Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене 08:36
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов 20:25
С понедельника аэропорт "Киев" закроют на ремонт 10:01
Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk
Украина, Польша и США подписали меморандум по газу 20:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok