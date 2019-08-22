В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные

В Киеве около 6 часов утра произошел пожар в квартире пятиэтажки на бул. Вацлава Гавела, 43а, что в Соломенском районе столицы. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В 5-этажном жилом доме горела квартира на 3-м этаже на площади 15 кв. м с последующим распространением на балкон.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пытаясь спастись из горящей квартиры, из окна выпрыгнул мужчина 1992 г. р., а с балкона - женщина 1990 г. р.

У мужа перелом руки, а у женщины – отравление угарным газом и ожоги тела 1-2 степени. Травмированные госпитализированы в столичную больницу скорой медицинской помощи.

Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1982 г. р., которое находилось в одной из комнат 3-комнатной квартиры.

В 06:29 пожар был локализован, а в 06:32 ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.