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22 августа 2019, четверг, 16:13 40
Происшествия 2019-08-22T16:13:19+03:00
Українські Новини
В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные

В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные

Пожар в Киеве. Фото: ГосЧС Киева
Пожар в Киеве. Фото: ГосЧС Киева

В Киеве около 6 часов утра произошел пожар в квартире пятиэтажки на бул. Вацлава Гавела, 43а, что в Соломенском районе столицы. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В 5-этажном жилом доме горела квартира на 3-м этаже на площади 15 кв. м с последующим распространением на балкон.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пытаясь спастись из горящей квартиры, из окна выпрыгнул мужчина 1992 г. р., а с балкона - женщина 1990 г. р.

У мужа перелом руки, а у женщины – отравление угарным газом и ожоги тела 1-2 степени. Травмированные госпитализированы в столичную больницу скорой медицинской помощи.

Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1982 г. р., которое находилось в одной из комнат 3-комнатной квартиры.

В 06:29 пожар был локализован, а в 06:32 ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

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