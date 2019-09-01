підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 вересня 2019, неділя, 18:19 13
Події 2019-09-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
У Херсоні горіла 5-поверхівка: дві людини загинули, ще 12 евакуювали

У Херсоні горіла 5-поверхівка: дві людини загинули, ще 12 евакуювали

У Херсоні горіла квартира. Фото: прес-служба ДержНС
У Херсоні горіла квартира. Фото: прес-служба ДержНС

Вчора о 23:30 у Херсоні горіла 5-поверхова квартира, загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Інцидент стався на проспекті Будівельників, 11. Відразу для ліквідації пожежі на місце події прибули 3 одиниці техніки за 1-м номером виклику.

По прибуттю рятувальники виявили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, і була загроза розповсюдження на інші приміщення. Тому, була викликана додаткова техніка.

Крім того з під'їзду евакуювали 12 осіб. У той же час рятувальники знайшли і вивели з палаючої квартири жінку, яка була спрямована в опікове відділення обласної лікарні.

Також в одній з кімнат було виявлено двоє загиблих чоловіків: 26-річний син потерпілої і співмешканець.


Пожежу ліквідували о 1:45 на площі 40 кв. м.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, на Мінському масиві у Києві горів ще не побудований житловий комплекс, стовп диму було видно по всьому Києву.

Раніше на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.

У Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані.

Більше новин про: Херсон пожежа ДержНС

Архів
Новини
США продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, - віце-президент США Пенс 19:50
У центрі Києва горить горище. Фото:
У центрі Києва горить горище-мансарда: рятувальники не можуть потрапити всередину 19:15
Завтра Кабмін Гончарука проведе перше засідання 18:31
У Херсоні горіла 5-поверхівка: дві людини загинули, ще 12 евакуювали 18:19
Олександр Усик. Скріншот: Youtube/SecondsOut
Спунг, Спонг, - Усик з третього разу згадав ім'я першого суперника у суперважкій вазі 17:51
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках 22:11
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
більше новин
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках 22:11
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
Зеленський звільнив 16 голів райадміністрацій у Дніпропетровській області 11:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok