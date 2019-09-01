У Херсоні горіла 5-поверхівка: дві людини загинули, ще 12 евакуювали

Вчора о 23:30 у Херсоні горіла 5-поверхова квартира, загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Інцидент стався на проспекті Будівельників, 11. Відразу для ліквідації пожежі на місце події прибули 3 одиниці техніки за 1-м номером виклику.

По прибуттю рятувальники виявили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, і була загроза розповсюдження на інші приміщення. Тому, була викликана додаткова техніка.

Крім того з під'їзду евакуювали 12 осіб. У той же час рятувальники знайшли і вивели з палаючої квартири жінку, яка була спрямована в опікове відділення обласної лікарні.

Також в одній з кімнат було виявлено двоє загиблих чоловіків: 26-річний син потерпілої і співмешканець.



Пожежу ліквідували о 1:45 на площі 40 кв. м.



Причина пожежі встановлюється.



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