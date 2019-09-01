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01 сентября 2019, воскресенье, 16:04 15
Силовые структуры 2019-09-01T16:05:09+03:00
Українські Новини
С начала суток боевики 3 раза нарушили перемирие в зоне ООС: стреляли с гранатометов и пулеметов

С начала суток боевики 3 раза нарушили перемирие в зоне ООС: стреляли с гранатометов и пулеметов

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Боевики 3 раза нарушили перемирие в зоне операции Объединенных сил (ООС) с начала суток 1 сентября.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, передают Українськi Новини.

В частности, боевики около 02:00 обстреляли с пулеметов позиции украинских военных возле Николаевки.

В 10:00 противник открыл огонь со станковых противотанковых гранатометов возле Водяного.

Также около 10:10 было нарушено перемирие возле Луганского, где боевики применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские военные дважды открывали огонь в ответ.

Боевых потерь с начала суток нет.

Как сообщали Українські Новини, 1 сентября боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия: ранен боец.

31 августа на Донбассе погиб украинский военный, выполняя боевое задание.

Ранее четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС.

Президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эмануэля Макрона и Президента России Владимира Путина как можно скорее возобновить переговоры в связи с нарушением перемирия и гибелью украинских военнослужащих.

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