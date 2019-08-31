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31 августа 2019, суббота, 10:01 249
Общество 2019-08-31T10:01:42+03:00
Українські Новини
С понедельника аэропорт "Киев" закроют на ремонт

С понедельника аэропорт "Киев" закроют на ремонт

Ремонт в аэропорту
Ремонт в аэропорту "Киев". Фото: пресс-служба

В течение 10 дней, со 2 по 12 сентября аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Так, сообщается, что с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года аэропорт будет закрыт в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что в этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в аэропорту "Киев", будут обслуживаться в международном аэропорту "Борисполь". Рейсы распределят между терминалами D и F аэропорта "Борисполь". С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT.

Также в терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах "Киев" и "Запорожье" прошли обыски.

Ранее аэропорт "Киев" не работал, поскольку самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу.

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