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01 вересня 2019, неділя, 11:07 7
Транспорт 2019-09-01T11:45:01+03:00
Українські Новини
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію

Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію

Аеропорт Київ. Фото:old.airport.kiev.ua
Аеропорт Київ. Фото:old.airport.kiev.ua

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського закривається на реконструкцію з 2 по 12 вересня.

На час реконструкції адміністрацією буде використана запасна смуга в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Вартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.

Для координації дій з підготовки смуги до капітального ремонту з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також для виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

У свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт впоратися з додатковим навантаженням.

"Аеропорт не перший раз буде працювати в умовах ситуативного збільшення кількості рейсів і точно впорається з поставленим завданням. Заздалегідь розроблена концепція розподілу рейсів, поки отримуємо запити від авіакомпаній", - сказав перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

При цьому він зазначив, що для обробки і розподілу рейсів, підведення підсумків організаційних необхідно деякий час.

Як повідомляли Українські Новини, у липні в аеропортах "Київ" "Запоріжжя" пройшли обшуки.

На початку липня в міжнародних аеропортах Києва було затримано 17 рейсів на виліт, також 1 рейс був скасований.

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