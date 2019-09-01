Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського закривається на реконструкцію з 2 по 12 вересня.

На час реконструкції адміністрацією буде використана запасна смуга в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Вартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.

Для координації дій з підготовки смуги до капітального ремонту з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також для виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

У свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт впоратися з додатковим навантаженням.

"Аеропорт не перший раз буде працювати в умовах ситуативного збільшення кількості рейсів і точно впорається з поставленим завданням. Заздалегідь розроблена концепція розподілу рейсів, поки отримуємо запити від авіакомпаній", - сказав перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

При цьому він зазначив, що для обробки і розподілу рейсів, підведення підсумків організаційних необхідно деякий час.

Як повідомляли Українські Новини, у липні в аеропортах "Київ" "Запоріжжя" пройшли обшуки.

На початку липня в міжнародних аеропортах Києва було затримано 17 рейсів на виліт, також 1 рейс був скасований.