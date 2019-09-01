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01 вересня 2019, неділя, 08:29 10
Силові структури 2019-09-01T09:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць

Бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць

За минулу добу, 31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня важкості.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: шість разів неподалік Водяного, двічі неподалік Павлополя, двічі поблизу Лебединського, неподалік Новогнатівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Зайцевого, неподалік Травневого, двічі поблизу Луганського, неподалік Новолуганського,  поблизу Шумів, неподалік Троїцького.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій ЗСУ поблизу Миколаївки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня поблизу населеного пункту Водяне, від обстрілу бойовиків загинув молодший сержант Савінов Сергій Васильович.

Раніше повідомлялося, що з початку "хлібного перемир'я", з 21 липня по 20 серпня, на Донбасі, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули вісім українських військових, а ще 17 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

 

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