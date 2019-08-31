После своей же просьбы о режиме тишины боевики обстреляли украинские позиции, есть раненый

Боевики обстреляли украинские позиции после собственной просьбы о режиме тишины до 16:00, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в 13:30 в районе Зайцево незаконные вооруженные формирования запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 с целью забрать тела погибших членов разведывательно-диверсионной группы, недавно уничтоженной бойцами полка "Азов".

Украинская сторона подтвердила запрос.

"Но враг имел другую цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести удар по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим тишины, дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов 1 украинский военный получил ранения.

Ему была оказана медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Как сообщали Українські Новини, под Широкино боевики сбросили гранату с беспилотника: также под огонь обстрелов попал КПВВ "Майорское".

Также 26 августа на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.