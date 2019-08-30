В зоне ООС в результате обстрела боевиков погиб морпех Сергей Савинов

Сегодня, 30 августа, вблизи населенного пункта Водяное, от обстрелов боевиков погиб младший сержант Савинов Сергей Васильевич.

Об этом говорится в сообщении на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в социальной сети Facebook

"Сегодня, около 09:00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат - младший сержант Савинов Сергей Васильевич. Враждебная русский мир унес жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и спокойствие в домах украинского народа", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, сначала "хлебного перемирия" 21 июля по 20 августа на Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли восемь украинских военных, а еще 17 - получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем командование операции Объединенных сил (ООС) закрывало контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области из-за обстрелов.