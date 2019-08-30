На старте учебного года: когда в Киеве пройдет первый звонок, и что изменится в школах с 1 сентября

Что изменится в школах с 1 сентября. Фото: edinstvennaya.ua

Что изменится в школах с 1 сентября. Фото: edinstvennaya.ua

Уже через пару дней школьники вновь наденут портфели и сядут за парты, встречая новый учебный год.

Українські Новини расскажут, что изменилось в системе образования в 2019-2020 году, и где в Киеве будут проходить школьные ярмарки.

В 2019 году старт учебного сезона выпадает в выходные дни. Однако, несмотря на это, было решено, что линейка, посвященная Дню Знаний в Украине, в большинстве школах пройдет в воскресенье.

Система образования в Украине внесла несколько правил в 2019-2020 учебном году, которые помогут родителям и детям качественно, и в то же время легко подойти к обучению.

Как стало известно ранее, представителями Министерства здравоохранения и Министерства образования Украины во время пресс-конференции 14 августа было сделано заявление, что дети, которые не прошли вакцинацию, не будут допущены к занятиям в учебных заведениях 1 сентября. Причиной этому является быстрое распространение инфекции в коллективе невакцинированных детей.

Однако, в случае если родители откажутся от вакцинации, государство позволит каждому ребенку получать образование, предложив альтернативную форму обучения: дистанционное или индивидуальное. Для получения индивидуального обучения родители могут написать заявление на имя классного руководителя.

Кроме того, для детей, которые вынуждены пропускать уроки из-за болезней или занятия спортом, музыкой, учителя будут составлять специальный учебный план, который позволит детям не отставать от одноклассников.

В июне Президент Владимир Зеленский издал указ об отмене обязательной школьной формы, что облегчает задачу родителям в поиске подходящей одежды.

Для обеспечения полной безопасности учеников начальной школы (1-4 классов), в силу вступает правило: учащиеся обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.

Также, в 2019 году все школьники получат новые ученические билеты электронного формата. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения, а школьникам избегать очередей в метро.

Для улучшения успеваемости школьников, каждый ребенок будет оцениваться преподавателями индивидуально, без разглашения оценок для остальных учащихся. Также, в школах больше не будет досок почета отличников в учебе. Все дети разные и уникальные, и способности каждого разные. Это поможет детям не соревноваться в обучении, и не развивать комплексы в себе.

Особое внимание правительство уделило питанию школьников. Учитывая разные предпочтения школьников в еде, обед в столовой будет сделан в виде шведского стола, где учащиеся смогут сами выбирать, что съесть. Отмечается, что стоимость обеда не изменится.

Для абитуриентов программа ВНО по украинской литературе в 2019-2020 году изменилась, а именно: некоторые произведения убрали, некоторые добавили.

Кроме того, в Киеве до 1 сентября пройдут школьные ярмарки, где родители и учащиеся могут пробрести все необходимое для учебного года. Ярмарки пройдут по адресам:

ул.Попудренко, 63, ТРЦ Базар на Лесной;

ул.Беломорская,1: Дарынок;

ул.Лаврухина,4: ТРЦ РайON;

Оболонский проспект, 21Б: ТРЦ Dream Town;

ул. Хоткевича, 1В:ТРК Проспект;

просп. Маяковского, 72/2:ТЦ Маяк;

пл. Спортивная, 1А: ТРЦ Gulliver;

Как сообщали Українські Новини, ранее украинские школьники получили медали на международном конкурсе в г.Макао в Китае, участие в котором приняли представителей 54 стран мира.