На старте учебного года: когда в Киеве пройдет первый звонок, и что изменится в школах с 1 сентября

Уже через пару дней школьники вновь наденут портфели и сядут за парты, встречая новый учебный год.\r\nУкраїнські Новини расскажут, что изменилось в системе образования в 2019-2020 году, и где в Киеве будут проходить школьные ярмарки.\r\nВ 2019 году старт учебного сезона выпадает в выходные дни. Однако, несмотря на это, было решено, что линейка, посвященная Дню Знаний в Украине, в большинстве школах пройдет в воскресенье.\r\nСистема образования в Украине внесла несколько правил в 2019-2020 учебном году, которые помогут родителям и детям качественно, и в то же время легко подойти к обучению.\r\nКак стало известно ранее, представителями Министерства здравоохранения и Министерства образования Украины во время пресс-конференции 14 августа было сделано заявление, что дети, которые не прошли вакцинацию, не будут допущены к занятиям в учебных заведениях 1 сентября. Причиной этому является быстрое распространение инфекции в коллективе невакцинированных детей. \r\nОднако, в случае если родители откажутся от вакцинации, государство позволит каждому ребенку получать образование, предложив альтернативную форму обучения: дистанционное или индивидуальное. Для получения индивидуального обучения родители могут написать заявление на имя классного руководителя.\r\nКроме того, для детей, которые вынуждены пропускать уроки из-за болезней или занятия спортом, музыкой, учителя будут составлять специальный учебный план, который позволит детям не отставать от одноклассников.\r\nВ июне Президент Владимир Зеленский издал указ об отмене обязательной школьной формы, что облегчает задачу родителям в поиске подходящей одежды.\r\nДля обеспечения полной безопасности учеников начальной школы (1-4 классов), в силу вступает правило: учащиеся обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.\r\nТакже, в 2019 году все школьники получат новые ученические билеты электронного формата. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения, а школьникам избегать очередей в метро.\r\nДля улучшения успеваемости школьников, каждый ребенок будет оцениваться преподавателями индивидуально, без разглашения оценок для остальных учащихся. Также, в школах больше не будет досок почета отличников в учебе. Все дети разные и уникальные, и способности каждого разные. Это поможет детям не соревноваться в обучении, и не развивать комплексы в себе.\r\nОсобое внимание правительство уделило питанию школьников. Учитывая разные предпочтения школьников в еде, обед в столовой будет сделан в виде шведского стола, где учащиеся смогут сами выбирать, что съесть. Отмечается, что стоимость обеда не изменится.\r\nДля абитуриентов программа ВНО по украинской литературе в 2019-2020 году изменилась, а именно: некоторые произведения убрали, некоторые добавили.\r\nКроме того, в Киеве до 1 сентября пройдут школьные ярмарки, где родители и учащиеся могут пробрести все необходимое для учебного года. Ярмарки пройдут по адресам:\r\n\r\nул.Попудренко, 63, ТРЦ Базар на Лесной;\r\nул.Беломорская,1: Дарынок;\r\nул.Лаврухина,4: ТРЦ РайON;\r\nОболонский проспект, 21Б: ТРЦ Dream Town;\r\nул. Хоткевича, 1В:ТРК Проспект;\r\nпросп. Маяковского, 72\/2:ТЦ Маяк;\r\nпл. Спортивная, 1А: ТРЦ Gulliver;\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее украинские школьники получили медали на международном конкурсе в г.Макао в Китае, участие в котором приняли представителей 54 стран мира.