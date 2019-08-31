Ночью местами похолодает до +8: прогноз погоды на первый день осени

1 сентября в Киеве ясно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +15…+17, днем +27…+29.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nНа курортах Карпатского региона без существенных осадков, температура в Моршине ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов, в Трускавце ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов, в Сваляве ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +24…+30 градус.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+10 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\n31 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22…+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцев ожидает грозовой фронт на выходных и +33 на День знаний синоптик дала прогноз на неделю.\r\nРанее появился прогноз погоды на осень.