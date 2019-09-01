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01 вересня 2019, неділя, 07:53 6
Життя 2019-09-01T09:30:02+03:00
Українські Новини
Спека і локальні грози: прогноз погоди на перший день осені

Спека і локальні грози: прогноз погоди на перший день осені

осінь. Фото: Укргідрометцентр/Facebook
осінь. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

За уточненими прогнозом погоди, 1 вересня в Україні домінуватиме антициклональна суха сонячна погода, проте над Північчю (окрім Сумської області у суботу) є ймовірність локального дощу з грозою.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря буде високою, 1 вересня очікується +26+32 градуси.

"У Києві вихідними засідатиме переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою. Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний та північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу може бути поривчастим", - написала Діденко.

Температура повітря у столиці вихідними передбачається високою, +28+30 градусів.

Нагадаємо, магнітна буря накриє Україну в перших числах вересня.

Також Українсткі Новини писали про те, коли в Києві пройде перший дзвінок, і що зміниться в школах з 1 вересня.

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