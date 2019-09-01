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01 сентября 2019, воскресенье, 00:01 71
Президент 2019-09-01T00:01:10+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал о самом сложном моменте его президентства

Зеленский рассказал о самом сложном моменте его президентства

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какой именно момент был для него самым сложным за первые 100 дней президентства. Об этом стало известно из его интервью телеканалу "1+1"

Зеленский отметил, что самым тяжелым для него был день, когда на Донбассе под Павлополем погибли 4 украинских военных в результате вражеского обстрела. 

Сразу после этих потерь Зеленский позвонил Путину и призвал его к миру. 

Также стоит отметить, президент Украины убежден в том, что самый важный день еще впереди. 

"Самый сложный момент, наверное, когда 4 было погибших и после этого я говорил с президентом России. Важный день - еще впереди. Скоро", - сказал Зеленский. 

Как сообщали ранее Українські Новини, Зеленский также рассказал о звонке Путину и о том, что МИД Украины пытался ему помешать.

Также Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо. А еще о том, напивался ли он за эти сто дней президентства, как он отнесся к поездке Андрея Богдана в Сен-Тропе в День независимости Украины и о том, что новое правительство Украины должно снизить "коммуналку", иначе его выгонят.

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