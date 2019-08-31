Украина и Польша сошлись в том, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе

Украина и Польша единогласны в том, что проект Северный поток-2 неприемлем и угрожает всей Европе. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 31 августа.\r\n"И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы", – подчеркнул он.\r\nЗеленский добавил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше.\r\nТакже Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.\r\nПо мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.\r\nСенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".