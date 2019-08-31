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31 августа 2019, суббота, 20:21 19
Политика 2019-08-31T20:22:01+03:00
Українські Новини
Украина и Польша сошлись в том, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе

Украина и Польша сошлись в том, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе

Украина и Польша единогласны в том, что проект Северный поток-2 неприемлем и угрожает всей Европе. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 31 августа.

"И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Как сообщали Українські Новини, в Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше.

Также Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.

По мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".

Больше новостей о: Анджей Дуда Россия Украина-Польша Северный поток - 2 Владимир Зеленский

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