Україна, Польща і США підписали меморандум щодо газу

Україна, Польща і США підписали меморандум про диверсифікацію джерел поставок природного газу і підвищення енергетичної безпеки України.\r\nПро це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.\r\n"Меморандум підписано в Варшаві за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка, міністра енергетики США Ріка Перрі та уповноваженого уряду Польщі щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські", - сказано в ньому.\r\nНаголошується, що одним із кроків в рамках диверсифікації поставок газу стане налагодження поставок зрідженого газу через Польщу.\r\nДля цього буде побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи України та ЄС.\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна і Польща зійшлися в тому, що "Північний потік-2" загрожує всій Європі.\r\nВ Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще.\r\nТакож Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.