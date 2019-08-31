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31 серпня 2019, субота, 20:38 8
Економіка світу 2019-08-31T20:41:50+03:00
Українські Новини
Україна, Польща і США підписали меморандум щодо газу

Україна, Польща і США підписали меморандум щодо газу

Сьогодні Україна, Польща і США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk
Сьогодні Україна, Польща і США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Україна, Польща і США підписали меморандум про диверсифікацію джерел поставок природного газу і підвищення енергетичної безпеки України.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

"Меморандум підписано в Варшаві за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка, міністра енергетики США Ріка Перрі та уповноваженого уряду Польщі щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські", - сказано в ньому.

Наголошується, що одним із кроків в рамках диверсифікації поставок газу стане налагодження поставок зрідженого газу через Польщу.

Для цього буде побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи України та ЄС.

 

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Польща зійшлися в тому, що "Північний потік-2" загрожує всій Європі.

В Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще.

Також Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

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Сьогодні Україна, Польща і США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk
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