Пятилетний мальчик, у которого были противопоказания к вакцинации, умер от кори

Не вакцинированный пятилетний мальчик умер от кори, поскольку ему нельзя было ввести вакцину из-за противопоказаний. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, сообщается, что в семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

Также ЦОС напомнил о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующего состояния.

Отмечается, что с начала вспышки корь унесла жизни 40 человек. Всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 16 по 23 августа корью заболели 190 человек.

Ранее, в июле, заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза. А в начале августа Министерство здравоохранения заявило о росте заболеваемости корью по показателям конца июля – начала августа в Киеве, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.