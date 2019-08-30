П'ятирічний хлопчик, у якого були протипоказання до вакцинації, помер від кору

Не вакцинований п'ятирічний хлопчик помер від кору, оскільки йому не можна було ввести вакцину через протипоказання. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Так, повідомляється, що в родині померлого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав ніяких протипоказань.

ЦГЗ також нагадав про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, щоб захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутний стан.

Наголошується, що з початку спалаху кір забрала життя 40 людей. Всього в Україні цим захворюванням перехворіло понад 115 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 16 по 23 серпня на кір захворіли 190 осіб.

Раніше, в липні, захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж у 2 рази. А на початку серпня Міністерство охорони здоров'я заявило про зростання захворюваності на кір за показниками кінця липня – початку серпня у Києві, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.