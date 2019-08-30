Неизвестные осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия ЗУНР во Львове

Неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Дякович, передают Українські Новини.

"Чем занимается полиция??? Львов!!! Шок!!!", - написал он.

В частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".

Дякович разместил фото оскверненного памятника Бандере.

Фото: Facebook Игоря Дяковича

В полиции пока не комментируют инцидент.

По состояни на 30 августа памятник Бандере отмыли.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные в июне повредили памятник в честь 100-летия ЗУНР во Львове.

В частности, неизвестные оторвали шесть цифр с надписи "1918-2018", знаменующих дату создания ЗУНР и установки памятника.

Львов в 2018 году установил памятник в честь 100-летия ЗУНР.

В 2010 году Львовский городской совет просил милицию усилить охрану памятника Бандере.

Памятник Бандере во Львове был открыт в октябре 2007 года.