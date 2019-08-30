Неизвестные осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия ЗУНР во Львове

Неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Дякович, передают Українські Новини.\r\n"Чем занимается полиция??? Львов!!! Шок!!!", - написал он.\r\nВ частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".\r\nДякович разместил фото оскверненного памятника Бандере.\r\nФото: Facebook Игоря Дяковича\r\nВ полиции пока не комментируют инцидент.\r\nПо состояни на 30 августа памятник Бандере отмыли.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные в июне повредили памятник в честь 100-летия ЗУНР во Львове.\r\nВ частности, неизвестные оторвали шесть цифр с надписи "1918-2018", знаменующих дату создания ЗУНР и установки памятника.\r\nЛьвов в 2018 году установил памятник в честь 100-летия ЗУНР.\r\nВ 2010 году Львовский городской совет просил милицию усилить охрану памятника Бандере.\r\nПамятник Бандере во Львове был открыт в октябре 2007 года.