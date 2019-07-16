Неизвестные повредили памятник в честь годовщины народной республики во Львове

Неизвестные повредили памятник в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\n\r\n"Как можно было так навандалить?", - написал он.\r\nВ частности, неизвестные оторвали шесть цифр с надписи "1918-2018", знаменующих дату создания ЗУНР и установки памятника.\r\nЗинкевич разместил фото поврежденного памятника.\r\nНа месте происшествия работает полиция.\r\nКак сообщали Українські Новини, Львов в 2018 году установил памятник в честь 100-летия Западно-украинской народной республики.