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16 июля 2019, вторник, 16:25 41
Происшествия 2019-07-16T16:29:15+03:00
Українські Новини
Неизвестные повредили памятник в честь годовщины народной республики во Львове

Неизвестные повредили памятник в честь годовщины народной республики во Львове

Фото: Игорь Зинкевич
Фото: Игорь Зинкевич

Неизвестные повредили памятник в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

"Как можно было так навандалить?", - написал он.

В частности, неизвестные оторвали шесть цифр с надписи "1918-2018", знаменующих дату создания ЗУНР и установки памятника.

Зинкевич разместил фото поврежденного памятника.

На месте происшествия работает полиция.

Как сообщали Українські Новини, Львов в 2018 году установил памятник в честь 100-летия Западно-украинской народной республики.

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