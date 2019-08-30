Невідомі осквернили пам'ятники Бандері на честь 100-річчя ЗУНР у Львові

Невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері на честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Дякович, передають Українські Новини.\r\n"Чим займається поліція??? Львів!!! Шок!!!", - написав він.\r\nзокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ "серп і молот".\r\nДякович розмістив фото оскверненого пам'ятника Бандері.\r\nФото: Facebook Ігоря Дяковича\r\nУ поліції поки не коментують інцидент.\r\nЗа стан на 30 серпня пам'ятник Бандері відмили.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі в червні пошкодили пам'ятник на честь 100-річчя ЗУНР у Львові.\r\nзокрема, невідомі відірвали шість цифр з напису "1918-2018", що знаменують дату створення ЗУНР і встановлення пам'ятника.\r\nЛьвів в 2018 році встановив пам'ятник на честь 100-річчя ЗУНР.\r\nУ 2010 році Львівська міська рада просила міліцію посилити охорону пам'ятника Бандері.\r\nПам'ятник Бандері у Львові був відкритий у жовтні 2007 року.