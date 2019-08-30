Невідомі осквернили пам'ятники Бандері на честь 100-річчя ЗУНР у Львові

Невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері на честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Дякович, передають Українські Новини.

"Чим займається поліція??? Львів!!! Шок!!!", - написав він.

зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ "серп і молот".

Дякович розмістив фото оскверненого пам'ятника Бандері.

Фото: Facebook Ігоря Дяковича

У поліції поки не коментують інцидент.

За стан на 30 серпня пам'ятник Бандері відмили.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі в червні пошкодили пам'ятник на честь 100-річчя ЗУНР у Львові.

зокрема, невідомі відірвали шість цифр з напису "1918-2018", що знаменують дату створення ЗУНР і встановлення пам'ятника.

Львів в 2018 році встановив пам'ятник на честь 100-річчя ЗУНР.

У 2010 році Львівська міська рада просила міліцію посилити охорону пам'ятника Бандері.

Пам'ятник Бандері у Львові був відкритий у жовтні 2007 року.