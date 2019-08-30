В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар

Сегодня, 30 августа, жители Киева увидели огромный столб черного дыма. Источник задымления - пожар в складском помещении. Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, сообщает "Информатор". Склад находится по адресу улица Николая Хвылевого, 1 в Дарницком районе столицы.\r\nПо словам очевидцев, источник дыма находится в районе станции метро "Красный Хутор". Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огнеборцы работают над ликвидацией пожара. Угрозы распространения огня нет, так как горит отдельно стоящий ангар.\r\nИнформация о пострадавших отсутствует. На месте работают соответствующие службы.\r\nФото: "Информатор"\r\nФото: "Информатор"\r\nКак сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.Тем временем пожар в Кривом Роге уничтожил храм князей Бориса и Глеба. \r\n